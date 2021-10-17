Sadece 479 yılımız kaldı!

İngiltere’nin Leeds Üniversitesi’nden bilim insanları, dünyanın 2500 yılında insanlar için yaşanmaz bir yere dönüşebileceğini açıkladı. Uzmanlar, ormanların tahribatı, ısınmanın devam etmesi ve karbondioksit salınımının artmasıyla yaşanacak en kötü senaryoyu tahmin etti. Buna göre Amazon ormanları çorak, Amerika kıtası tropikal ve Hindistan da yaşamak için fazla sıcak hale gelecek. İnsanlar dünyanın ‘uzaylısı’ gibi olacak. Tarlaları robotlar işleyecek. Yabancı bir gezegendeymiş gibi aşırı sıcaktan korunmak için koruyucu kıyafetler giymek zorunlu olacak.

Üniversite'nin yayınladığı görsellerden birinde, Hindistan'ın 521 yıl önce tarıma geçişinden sera gazı nedeniyle 2500 yılında nasıl görüneceğine dair bir senaryo resmedildi. Görsellerdeki insanlar artan sıcaklıktan korunmak için özel bir kıyafete ihtiyaç duyuyor ve tarım otomatik robotlar tarafından yapılıyor.

Araştırmacı Dr. Christopher Lyon, Paris Anlaşması ve Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli'nde yayınlanan bilimsel değerlendirme raporlarının 2100'den önce neler yapmamız gerektiğini ve yapmazsak neler olabileceğini bize gösterdiğini ifade etti. Dr. Lyon, "30 yılı aşkın süredir kullanılan bu ölçümler kısa görüşlüdür. Çünkü şimdi doğan insanlar 2100'de 70'lerinde olacaklar" diyor.

Araştırmanın tüm bulguları Global Change Biology dergisinde yayınlandı.

YAKIT OLARAK HARDAL

Öte yandan ABD’nin Georgia Üniversitesi’ndeki araştırmalarda, hardalın elde edildiği bitkinin yakıt olarak kullanılabileceği belirlendi. Uçaklarda bu bitkiden elde edilecek yakıtın kullanımı karbon salınımında yüzde 70 azalma sağlayabilir. Uçaklar için yılda yaklaşık 250 milyar litre yakıt kullanılıyor.