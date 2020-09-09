Haberler Yemek Haberleri Sadece gerçek gurmelerin yanıtlayabileceği 5 soru Sadece gerçek gurmelerin yanıtlayabileceği 5 soru Yemek Bu aralar herkeste bir gurmelik, herkeste bir şeflik... Senin de böyle iddiaların varsa doğru yerdesin! 09 Eylül 2020, Çarşamba 18:49 Son Güncelleme: 09.09.2020 18:49 YAZI BOYUTU Abone Ol PAYLAŞ gurme test yemek ; Bu VideoİlginiÇekebilir POSTA’YI TAKİPTE KAL Yazarlarımızdan Türk gastronomisini dünyaya tanıtan şef: Somer Sivrioğlu Mehmet Yalçınkaya Hem kolay hem sağlıklı: Evde yapabileceğiniz pratik tarifler Doyduğum Yer - Mehmet Kutay Özel BUNLARI DA OKUYUN 1 Yılmaz Güney vefatının yıl dönümünde anılıyor! Çirkin Kral lakaplı Yılmaz Güney'in vefatının 36. yılı 2 TEKNOFEST’te geleceğin otonom araçları yarışacak 3 Jane Fonda, bir daha asla kıyafet almayacağını söyledi 4 Oscar Ödülleri: En iyi film ödülüne çeşitlilik kuralı getirildi 5 Doğal mucize zeytinyağının vücudumuza 9 faydası