Sadece yürüyerek kilo verin!

Yürümek, halk arasında mutluluk hormonu olarak bilinen endorfin hormonunun salgılanmasına yardımcı olarak daha mutlu olmanızı sağlıyor. Yapılan çalışmalar depresyon geçiren kişilerin haftada dört gün 30 dakika yürümelerinin, ruh hallerini geliştirdiğini gösteriyor. Yürüyüşün tek faydası elbette bunlar değil. Yürüyüşlerinize bir de ağırlık eklerseniz kemik erimesi için de önlem almış oluyorsunuz.

YÜRÜYÜŞ AÇKEN Mİ DAHA FAYDALI, TOKKEN Mİ?

Eğer insülin veya açlığa farklı bir hassasiyetiniz yoksa sabahları aç karnına yapılan yürüyüşlerle daha fazla yağ yakımı sağlayabilirsiniz. Çünkü sabahın erken saatlerinde yağlar kanımızda daha küçük parçacıklar, yani yağ asidi şeklinde kullanıma hazır bir şekilde bulunuyor. Gün içinde farklı saatlerde yürüyüş yapacaksanız aç karnına değil, hafif bir öğünden 1 saat sonra yapmalısınız.

YÜRÜYÜŞ YAPARAK KİLO VERİLİR Mİ?

Evet, sadece yürüyüş yaparak da kilo verebilirsiniz! Yağ yakma nabzına ulaştığınız her türlü egzersizle kilo kaybı konusunda avantaj sağlayabilirsiniz. Araştırmalar, haftada minimum dört saat yürüyen insanların yaşları ilerledikçe hareket etmeyenlere göre ortalama 4,5 kilo daha az kilo aldığını gösteriyor. Üstelik bu egzersiz özel bir salon veya üyelik de gerektirmiyor. Yapmanız gereken tek şey spor ayakkabılarınızı giymek ve dışarı çıkıp yürümek. Bedava, keyifli ve zaten günlük hayatın bir parçası!