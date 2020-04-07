Sadettin Saran berber oldu
Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, Maldiv Adaları’ndan döndüğünden beri Kemerburgaz’daki evine kapandı.
07 Nisan 2020, Salı 08:26 Son Güncelleme:
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Karantina günlerini annesi Geraldine ve babası Özbek Saran ile geçiriyor. İş insanı dün berberliğe soyundu. Maskeler takıldı, önlükler bağlandı.
İş başa düştü
Sadettin Saran eline tarağı makası alıp önce annesinin, sonra babasının saçlarını salonun ortasında kesti. Malum; salgın nedeniyle tüm berberler, kuaförler kapalı.
https://www.instagram.com/p/B-mn6bopoFM/