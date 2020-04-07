Magazin Sadettin Saran berber oldu

Sadettin Saran berber oldu

Magazin

Sadettin Saran berber oldu

Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, Maldiv Adaları’ndan döndüğünden beri Kemerburgaz’daki evine kapandı.

07 Nisan 2020, Salı 08:26 Son Güncelleme:
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Karantina günlerini annesi Geraldine ve babası Özbek Saran ile geçiriyor. İş insanı dün berberliğe soyundu. Maskeler takıldı, önlükler bağlandı.

İş başa düştü

Sadettin Saran eline tarağı makası alıp önce annesinin, sonra babasının saçlarını salonun ortasında kesti. Malum; salgın nedeniyle tüm berberler, kuaförler kapalı.

https://www.instagram.com/p/B-mn6bopoFM/


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