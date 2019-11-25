Sadettin Saran ve Defne Samyeli birlikte mi?

Tv8'de yayınlanan 'Gel Konuşalım' isimli programda Eylem İpek Şafak, Sadettin Saran'ın, Cem Yılmaz'la 1,5 yıllık ilişkisini bitiren Defne Samyeli ile ilgilendiğini iddia etti.

Sadettin Saran'ın, ünlü komedyenle aşk yaşamaya başlamadan önce Defne Samyeli ile tanışmak istediğini; ancak ikilinin birlikteliği nedeniyle bu durumu rafa kaldırdığı da söylendi.

Özel bir ilgisi olduğu da iddialar arasında

Henüz aralarında bir şey yaşanmasa da Sadettin Saran iş insanının, Defne Samyeli'ye özel bir ilgisi olduğu da iddialar arasındaydı.





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