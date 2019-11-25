Sadettin Saran ve Defne Samyeli birlikte mi?
Tv8 ekranlarında yayınlanan 'Gel Konuşalım' programında bomba bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre; Sırp şarkıcı Emina Jahovic'den ayrılan Sadettin Saran; Defne Samyeli ile ilgilenmeye başladı.
Tv8'de yayınlanan 'Gel Konuşalım' isimli programda Eylem İpek Şafak, Sadettin Saran'ın, Cem Yılmaz'la 1,5 yıllık ilişkisini bitiren Defne Samyeli ile ilgilendiğini iddia etti.
Sadettin Saran'ın, ünlü komedyenle aşk yaşamaya başlamadan önce Defne Samyeli ile tanışmak istediğini; ancak ikilinin birlikteliği nedeniyle bu durumu rafa kaldırdığı da söylendi.
Özel bir ilgisi olduğu da iddialar arasında
Henüz aralarında bir şey yaşanmasa da Sadettin Saran iş insanının, Defne Samyeli'ye özel bir ilgisi olduğu da iddialar arasındaydı.