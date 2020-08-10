Magazin Sadettin Saran'a 56. yaş kutlaması

Sadettin Saran'a 56. yaş kutlaması

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Sadettin Saran'a 56. yaş kutlaması

İş insanı Sadettin Saran, yeni yaşını Assos’taki çiftliğinde verdiği özel bir partiyle kutladı.

10 Ağustos 2020, Pazartesi 10:23 Son Güncelleme:
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Saran’ın kızı Lal’in de katıldığı gecede Gülben Ergen sahneye çıktı. 56 yaşına giren Saran, doğum gününden kareleri Instagram hesabından paylaştı. Koyu Fenerbahçe taraftarı olan Sadettin Saran’ın pastası sarı-lacivert renkteydi.

Gülben Ergen, Gülşah Saraçoğlu imzalı kostümüyle sahneye çıktı.


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