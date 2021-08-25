Geniş bilgisi ve güzel ahlakı ile tanınan Sadi Şirazi, sadece İran’da değil Doğu’da da adından söz ettiren şair ve filozoflardan biri olmuştur. Sadi Şirazi sözleri, bir yandan insanlara ders niteliği taşırken, aynı zamanda en güzel aşk ve sevgi sözleriyle gönülleri yumuşatıyor.

KISA ANLAMLI VE RESİMLİ SADİ ŞİRAZİ SÖZLERİ

Methü senâ ipiyle kuyuya inme, Hatem gibi sağır ol da kendi ayıplarını dinle…

Tek ırmak kenarından sıcak su iç de ekşi suratlının soğuk gül şerbetini içme. Yüzü safra gibi karmakarışık olan bir adamın ekmeğini tatmak haramdır…

Varlığı perişan olan kimse ne tiz’i fark eder, ne pes’i. O, bir kuşcağızın ötmesiyle de feryada gelir…

Ey insanoğlu! Adının unutulmamasını istersen, çocuğuna ilim, hüner, marifet öğret ve onu akıllı fikirli yetiştir. Böyle yaparsan, arkanda seni rahmetle anan bir kişi bırakmış olursun.

Büyük kalarak yaşamanın şartı odur ki her küçüğün kim olduğunu bilesin.

İnsanın her nefeste iki defa şükretmesi lazım. Biri nefes aldığı için, diğeri verdiği için çünkü verip almamak, alıp vermemek var.

Yarasanın gözü gündüz göremiyorsa, güneşin ne günahı var bunda?

Ey akıl sahibi! Gül dikenle beraber bulunur. Senin dikenle ne işin var, gülü demet yap… Eğer tabiatında yalnız kusurları görmek varsa tavus kuşunda çirkin ayaktan başka bir şey göremezsin.

Konuşmadan bir köşede oturan sağırlarla dilsizler, dilini tutamayan kimseden daha üstündür.

Ne kadar okursan oku; bir bilgine yakışır şekilde davranmadığın sürece, cahilsin demektir…

Olgun bir adamı dost edinmek isterseniz, eleştirin; basit bir adamı dost edinmek isterseniz methedin.

Ey başkalarının acısıyla kaygılanmayan, sana insan demek yakışık almaz…

Halkın bahçesinden padişah bir elma yerse, adamları ağacı kökünden sökerler.

İçin ağlasa da kim duyar seni? Kim anlar dışarıdan olup biteni? Leyla’nın yüzünü görenler bilir: Mecnun’un kalbine batan dikeni!

İdrak kulağından gaflet pamuğunu çıkarmalısın ki, ölülerin nasihatini duyabilesin.

Her ormanı boş sanma belki de kuytuluklarında bir kaplan uyuyordur.

Kalbi kırıkların hatırını sor, onları sevindir. Bir gün senin de gönlün incinir.

Asık suratlıdan bir şey isteme, onun kötü huyundan elem duyarsın. Gönlünün gamını anlatacaksan bir kimseye anlat ki, yüzünü görünce ferahlayasın.

Emrindekileri bağışlamasını bilmeyenler, bir gün bu insanların affına muhtaç olurlar.

Kişi bu, alçak dünyaya tenezzül etti mi, bala kapılmış sineğe döner.

Kesme nevanı; içine salsalar da keder. Kırılsa gönül medd ü cezr ile hepsi geçer, hepsi geçer.

SADİ ŞİRAZİ SÖZLERİ: EN GÜZEL AŞK, SEVGİ SÖZLERİ

Çocuklarımızı kuzu gibi büyütmeyelim ki ileride koyun gibi güdülmesinler.

Bir gece sevdiğim içeri girdi. Yerimden öyle bir fırlamışım ki elbisemin eteği mumu söndürdü. Güzelliği ile karanlığı dağıtan sevgilim sordu: ben gelince neden ışığı söndürdün? Dedim ki: güneş doğdu zannettim…

Şarap sarhoşu gece yarısı, sakinin sarhoşu ise mahşer sabahı uyanır.

Padişahken zulmedersen, padişahlıktan sonra dilenci olursun.

El alemi ayıplarıyla anan bir kimsenin, senden de teşekkürle bahsedeceğini zannetme!

İnsan dilini tutup konuşmadıkça, ayıbı da hüneri de gizli kalır.

Soysuzlara karşı soysuzluk etmek mümkündür lâkin insan olanın elinden köpeklik gelmez…

İnsan ya insan gibi akıllıca söylemeli yahut hayvanlar gibi susmalıdır!

On derviş bir kilimde uyurken iki padişah bir dünyaya sığmaz.

Üç şey sürekli kalmaz; ticaretsiz mal, tekrarsız bilgi, cesaretsiz iktidar.

Hepimizin kendimize özgü kusurları vardır. Hepimiz aslında çatlak kovalarız. Büyük planda hiçbir şey ziyan edilmez. Kusurlarınızdan korkmayın. Onları sahiplenin. Kusurlarınızda gerçek gücünüzü bulduğunuzu bilirseniz eğer, siz de güzelliklere sebep olabilirsiniz.

Gönlünün dertli olmasını istemezsen, dertli gönülleri dertlerinden kurtar.

Hastaya şeker vermek günah olur, çünkü ona acı ilaç fayda verecektir.

Efendi davul sesi ile uyanıyor, bekçinin gecesi nasıl geçti, nereden bilecek.

Gönlünün perişan olmasını istemiyorsan, perişan olanları gönlünden çıkarma.

İnsanlarla münasebetin ateşle münasebetin gibi olsun. Çok uzaklaşma donarsın; çok yaklaşma yanarsın!

İnsan ruhunu iki şey karartır: susulacak yerde konuşmak ve konuşulacak yerde susmak.

Öğüdü, tesir etmeyeceğini bildiğin bir kimseye verme, ey şaşkın. Elinden dizgini kaçırmış olan zavallıya, “oğlum yavaş sür” denmez…

Tahammül sana önce zehir gibi görünür fakat tabiatına kök salınca bal kesilir.

Efendi davul sesi ile uyanıyor, bekçinin gecesi nasıl geçti, nereden bilecek.

Kendisinden fazlasıyla iyilik gördüğün kimseye fenalık etmen insanlık değildir.

Yağmurun temiz tabiatında yokken aykırılık, bahçede lale biter, kıraç toprakta diken.

Meyvelerle yüklü dal, başını yere kör.

Düşman bir kusur bulunca, büyüklerin kalplerini dağlar. Ateş, ufacık şeyle de alevlenir fakat koca koca ağaçları tutuşturmak mümkündür…

Ekmek yerine güneş olsa sofrasında, güneş yüzü görmezdi kimse kıyamete dek cihanda.

Kurdun kafasını, halkın koyunlarını paraladıktan sonra değil, önce kesmek gerekir.

Söyle mürüvvetsiz eşek arısına, bal vermez madem, sokmasın bir de.

Hastaya şeker vermek günah olur, çünkü ona acı ilaç fayda verecektir.

Sel heybetle aktığı için yukarıdan aşağı tepesi üstü düşer. Hâlbuki çiğ damlası küçük ve âcizdir; bu sebeple gökyüzü onu muhabbetle alır, ayyuka çıkarır…

Ekmek yerine güneş olsa sofrasında, güneş yüzü görmezdi kimse kıyamete dek cihanda.

Girerse hasta öküzün biri otlağa, bulaştırır hastalığı bütün köy öküzlerine.

Güzel bir kadın bir mücevher, İyi bir kadın bir hazinedir.

Bir çiçeğe fazla su verirsen çürür, insana gereğinden fazla değer verirsen kudurur.

Salih adam dilenirse ancak kendi nefsinden dilenir ve ondan hırsı terk etmesini ister çünkü her saat “ver” diyen bir nefis, sahibini zillet içinde köy köy dolaştırır…

Eskiden dünyada, görünüşte dağınık ama iç dünyaları derli toplu insanlar vardı. Oysa şimdikilerin dış görünüşleri derli toplu ama iç dünyaları dağınık.