Sadi Somuncuoğlu, gençlik yıllarından itibaren Türk milliyetçiliği için çalışmış, birçok yayın organının hayata geçmesine vesile olmuş ve Alparslan Türkeş'in talimatı ile Türkiye'deki bütün fakülte ve yüksek okullarda Ülkü Ocakları'nı kurmuştur. İşte, vefat haberi ile sevenlerini üzüntüye boğan Sadi Somuncuoğlu’nun biyografisi…

SADİ SOMUNCUOĞLU KİMDİR?

1940 yılında Ankara’da dünyaya gelen Sadi Somuncuoğlu, ilk ve ortaokulu Aksaray'da, lise ve lisans eğitimini Ankara'da tamamladı.1965 yılında "Bab-ı Ali'de Sabah" gazetesini çıkaran Somuncuoğlu, gençlik döneminde Türk Ocağı bünyesindeki faaliyetlere katılmış ve buradaki dönemin ileri gelen Türkçü aydınlarının sohbetlerinde yer aldı.

1994-1995 yıllarında gençliğinde feyz aldığı Türk Ocaklarının başkanlığını yaptı 1967'de aktif siyasete atılan Sadi Somuncuoğlu, 1969 yılında Milliyetçi Hareket Partisi Adana Kongresi'nde Genel İdare Kurulu üyeliğine seçildi. 12 Mart 1971 tarihine kadar da kısa bir dönem dışında, MHP'li gençlerin eğitimi ve teşkilatlanması işlerini yürüttü.

1967-1969 yıllarında Alparslan Türkeş'in talimatı ile Türkiye'deki bütün fakülte ve yüksek okullarda Ülkü Ocakları'nı kurdu. 1969 yılında Halil Özyıldız ve İbrahim Metin ile birlikte Devlet Dergi'sini çıkardı ve bu dergide birçok yazıları yayınlandı. 1970 yılında ise Ülkü Ocakları Birliğinin kuruluşunda görev aldı.

1977 yılında Niğde milletvekili olarak TBMM'de görev yapan Sadi Somuncuoğlu, 1995 Türkiye genel seçimlerinde ANAP’tan Aksaray milletvekili seçildi. Sonrasında Anavatan Partisi’nden ayrılarak Milliyetçi Hareket Partisi’nde girdi ve 1999 seçimlerinde de MHP milletvekili oldu. 57. Koalisyon Hükûmeti döneminde Milliyetçi MHP’den Devlet Bakanı olan Sadi Somuncuoğlu, genel başkanın aksi yöndeki kararına rağmen Cumhurbaşkanlığına adaylığını koydu ve bu hareketi partide büyük tepki yarattı. Bu yüzden de 8 Mayıs 2000 tarihinde bakanlıktan azledildi.

Aktif siyasetten çekilmesinin ardından kitap ve köşe yazılarına ağırlık veren Sadi Somuncuoğlu'nun yayımlanan 7 kitabı bulunmaktadır. Milli Düşünce Merkezi’nin genel başkanlığını da yapan siyaset adamı, Yeniçağ Gazetesinin köşe yazarı olarak yazılar kaleme almaktaydı.

Türk siyasi tarihinde önemli figürlerden biri olan Sadi Somuncuoğlu, 28 Şubat 2022 Pazartesi sabahında hayata veda etti.

NEDEN VEFAT ETTİ VE HASTALIĞI NEYDİ?

Ünlü siyaset insanı ve yazar Sadi Somuncuoğlu, bir süredir kanser tedavisi görmekteydi. 82, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Somuncuoğlu, TBMM'de yarın düzenlenecek törenin ardından memleketi Aksaray'da toprağa verilecek.