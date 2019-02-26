Sadık Çiftpınar ilk golünü attı

Fenerbahçe’de Sadık Çiftpınar, Beşiktaş karşısında gol atarak sarı-lacivertli formayla golle tanışmış oldu

26 Şubat 2019, Salı 00:08 Son Güncelleme:
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Sadık Çiftpınar ilk golünü attı

Fenerbahçe’nin devre arasında Yeni Malatyaspor’dan transfer ettiği Sadık Çiftpınar sarı-lacivertli formayla ilk golünü Beşiktaş karşısında attı.

61. dakikada sağ taraftan Valbuena’nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Sadık yaptığı düzgün kafa vuruşuyla Fenerbahçe’nin ikinci golünü atan isim oldu. Çiftpınar attığı bu golle sarı-lacivertli forma ile ilk golünü kaydetti. 

İSTANBUL (İHA)


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