Futbol Sadık Çiftpınar, Yeni Malatyaspor ile sözleşme imzaladı

Sadık Çiftpınar, Yeni Malatyaspor ile sözleşme imzaladı

Futbol

Sadık Çiftpınar, Yeni Malatyaspor ile sözleşme imzaladı

Süper Lig ekibi Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ile yollarını ayıran stoper Sadık Çiftpınar ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

18 Ağustos 2021, Çarşamba 23:53 Son Güncelleme:
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Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklamada, 28 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek "Yuvana hoş geldin Sadık Çiftpınar." notu paylaşıldı.

2018-2019 sezonunun devre arasında Yeni Malatyaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Sadık, 2,5 sezonda 27 resmi müsabakada forma giydi. Tecrübeli stoper, Aralık 2019'da çapraz bağ sakatlığı ve sonrasındaki bel sorunları nedeniyle uzun süre forma şansı bulamadı.

AA

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