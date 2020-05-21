Geçirdiği trafik kazası sonrasında Haydarpaşa Numune Hastanesi’nde iki gözünü kaybeden ve kazanın ardından gözünü kaybettiği Numune Hastanesi bünyesinde devlete ait Türkiye’nin en büyük göz hastanesini yaptıran Sadık Eratik, hayatını kaybetti. Eratik, yaptığı hayır işleriyle öne çıktığı kadar, borsada yaptığı yatırımlarla da adından söz ettirmişti. Sadık Eratik’in cenazesi ikindi namazının ardından Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı’na defnedildi.

İHA



