Türkiye Sadık Eratik hayatını kaybetti

Sadık Eratik hayatını kaybetti

Türkiye

Sadık Eratik hayatını kaybetti

Borsa camiasında tanınan hayırsever iş adamı 88 yaşındaki Sadık Eratik hayatını kaybetti.

21 Mayıs 2020, Perşembe 22:26 Son Güncelleme:
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Geçirdiği trafik kazası sonrasında Haydarpaşa Numune Hastanesi’nde iki gözünü kaybeden ve kazanın ardından gözünü kaybettiği Numune Hastanesi bünyesinde devlete ait Türkiye’nin en büyük göz hastanesini yaptıran Sadık Eratik, hayatını kaybetti. Eratik, yaptığı hayır işleriyle öne çıktığı kadar, borsada yaptığı yatırımlarla da adından söz ettirmişti. Sadık Eratik’in cenazesi ikindi namazının ardından Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı’na defnedildi.

İHA


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