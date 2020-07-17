LGS sonuçlarının açıklanması ile tercih dönemi başlamış oldu. Duayen eğitim yazarı Sadık Gültekin, bugün saat 14:00 ve 15:00 arasında, Posta.com.tr Instagram hesabında LGS tercihleri hakkında canlı yayın yapacak.

Sadık Gültekin'in yayınına konuk olacak ülkemizin önde gelen eğitim kurumlarının uzmanları ise LGS tercihleriyle ilgili tecrübelerini paylaşacaklar. Üniversite başarısında lise tercihinin önemi konulu sohbetlere, canlı bağlanarak LGS tercihleri hakkında merak ettiğiniz soruları Sadık Gültekin’e ve konuklarına yöneltebilirsiniz.

Posta.com.tr Instagram hesabına ulaşmak için tıklayınız.

Çocuklarımızın eğitiminde önemli bir dönüm noktası olan lise tercihlerinin konu edileceği yayının akışı ve katılımcısı ise şöyle:

Üniversite başarısında lise tercihi son derece önemli. Bu süreçte LGS tercihleri ile ilgili merak ettiği soruları, Sadık Gültekin ve Doğru Tercih Eğitim Kurumları Rehberlik Bölümü uzmanları birlikte yanıtlıyor.

Sorularınızı yazar sayfasında yer alan “Sadık Gültekin’e Sor” kısmını tıklayarak iletebilirsiniz. Doğru Tercih Eğitim Kurumları Rehberlik birimi ile birlikte Sadık Gültekin’in sorularınıza verdiği yanıtları “LGS Tercihleri konusunda merak ettiğiniz soruları Sadık Gültekin ve Doğru Tercih Eğitim Kurumları yanıtlıyor!” başlıklı sayfasında bulabilirsiniz.

18 Temmuz 2020 Cumartesi

14:00 - 15:00 Sevinç Koleji Ortaokul Kademesi Rehber Öğretmeni Banu Başoğlu.



