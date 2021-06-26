ÖSYM'nin uyguladığı sınavların en geniş kapsamlı ve en yüksek katılımlısı olan YKS bugün ve yarın olmak üzere iki oturumda gerçekleştiriliyor. Üç oturumdan oluşan YKS, KKTC Lefkoşa'da dahil olmak üzere toplam 200 sınav merkezinde uygulanıyor.

Bugün saat 10.15'te TYT'ye (Temel Yeterlilik Testi) 2 milyon 592 bin 579 aday katıldı. Yarın yapılacak Alan Yeterlilik Testlerine 1 milyon 781 bin 760, Yabancı Dil Testi'nde ise 130 bin 522 aday katılacak. Bugün yapılan TYT 135, yarın yapılacak ve 10.15'te başladı. AYT 180, 15.45'te başlayacak YDT ise 120 dakika sürecek.

Posta gazetesi Eğitim Yazarı Sadık Gültekin, Posta.com.tr Instagram canlı yayınında konuğu Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Çotuksöken ile birlikte 2021 YKS TYT sınavını değerlendiriyor. ve AYT/ YDT sınavı için ip uçları veriyor. YKS 2021’e ait tüm merak edilenler canlı yayında konuşuldu

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