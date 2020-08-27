Eğitim alanında uzun yıllardır medyada yazılar yazan, “Doğru Tercih” TV programının yapımcı ve sunucusu, Posta Gazetesi eğitim yazarı olan Sadık Gültekin’in yeni kitabı “Limitsiz” raflardaki yerini aldı.

Yazar daha önce yayımlanmış olan Başarılı Sözler, Suçumuz Neydi? ve Motivasyon adlı kitaplarına bir yenisini daha ekledi. Limitsiz adlı kitabında geleceğin eğitim modellerine de değinen Sadık Gültekin ayrıca öğrenme ve öğretme konusunda limitsizlik kavramını da işliyor.

Motto Yayınları’ndan çıkan kitabı okurken geleceğin eğitim biçimini ve insanla birlikte evirilen öğrenme kavramını sorgulayacaksınız. Eğer siz de Limitsiz bir eğitim ve öğretim konusunda neler yapabileceğinizi, geleceğin nasıl şekilleneceğini merak ediyorsanız kitaba online kitap satışı yapılan web sitelerinden ve kitabevlerinden ulaşabilirsiniz.

Limitsiz

2030 yılında…

Gelecek dünyada…

Okulsuz…

Öğretmenin olmadığı…

Yeni bir eğitim modeli ön görülüyor!

Amaç…

Öğrendiklerinden keyif almayı öğretmek!

Yönergelere sorgulamadan uyan bireyler yetiştirmek yerine…

Düşünebilen ve kendi kararlarını verebilen gençler yetiştirmek…

Ben bu sayede…

Sesleri birleştirerek hecelemeyi öğrendim…

Zaman ve öğrenme baskısı olmadan…

Coşkuyla…

Heyecanla…

Çekicin çıkardığı sesi dinleyerek öğrendim…

Üç yıl sürdü…

Werner’den yardım istediğimde ise…

“Sana sadece ne yaptığımı gösterebilirim, ama öğretemem!” dedi…

Yazar: Sadık Gültekin