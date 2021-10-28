Et yemeği sevenlerin tadına doyamayacağını sadrazam inciği tarifi, tadına doyamayacağınız enfes bir lezzet. Peki, , sadrazam inciği nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız sadrazam inciği tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler, püf noktası...

SADRAZAM İNCİĞİ TARİFİ

Sadrazam inciği malzemeler

700 gram kuzu boşluğu eti

200 gram kuyruk yağı

4 diş sarımsak

Yarım demet maydanoz

Tuz

Karabiber

Kırmızı pul biber

Sos için

6 ince kıyılmış domates

1 ince kıyılmış soğan

3 dal ince kıyılmış maydanoz

1 ince kıyılmış kırmızıbiber

2 yemek kaşığı nar ekşisi

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 limonun suyu

Tuz

Pul biber

SADRAZAM İNCİĞİ YAPILIŞI

Kuyruk yağı, kuzu boşluğu eti, maydanoz, sarımsak, tuz, karabiber ve pul biberi mutfak robotunda kıyma haline getirin. Yassı kebap şişlerine 150’şer gr olacak şekilde geçirin. Kömür ateşinde ya da ızgarada pişirin. Sos için gerekli malzemeleri tavada zeytinyağında kavurun. Sosu servis tabağına alın. Üzerine pişirdiğiniz kebabı yerleştirin ve servis yapın.



