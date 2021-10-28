Yemek Sadrazam inciği nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta sadrazam inciği tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası
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Sadrazam inciği nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta sadrazam inciği tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası

Yemek

Sadrazam inciği nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta sadrazam inciği tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta programında gelinler bugün sadrazam inciği tarifi yapıyor. Ekran başında izleyen seyirciler ise internette sadrazam inciği tarifi araştırıyo. Peki, sadrazam inciği nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız sadrazam inciği tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler, püf noktası...

28 Ekim 2021, Perşembe 13:00 Son Güncelleme:
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Et yemeği sevenlerin tadına doyamayacağını sadrazam inciği tarifi, tadına doyamayacağınız enfes bir lezzet. Peki, , sadrazam inciği nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız sadrazam inciği tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler, püf noktası...

SADRAZAM İNCİĞİ TARİFİ

Sadrazam inciği malzemeler

  • 700 gram kuzu boşluğu eti
  • 200 gram kuyruk yağı
  • 4 diş sarımsak
  • Yarım demet maydanoz
  • Tuz
  • Karabiber
  • Kırmızı pul biber

Sos için

  • 6 ince kıyılmış domates
  • 1 ince kıyılmış soğan
  • 3 dal ince kıyılmış maydanoz
  • 1 ince kıyılmış kırmızıbiber
  • 2 yemek kaşığı nar ekşisi
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 limonun suyu
  • Tuz
  • Pul biber

SADRAZAM İNCİĞİ YAPILIŞI

Kuyruk yağı, kuzu boşluğu eti, maydanoz, sarımsak, tuz, karabiber ve pul biberi mutfak robotunda kıyma haline getirin. Yassı kebap şişlerine 150’şer gr olacak şekilde geçirin. Kömür ateşinde ya da ızgarada pişirin. Sos için gerekli malzemeleri tavada zeytinyağında kavurun. Sosu servis tabağına alın. Üzerine pişirdiğiniz kebabı yerleştirin ve servis yapın.

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