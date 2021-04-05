Sadri Alışık 96 yaşında
Kerem Alışık, 18 Mart 1995’te vefat eden babası usta oyuncu Sadri Alışık’ın 96’ncı doğum günü için duygularını kaleme aldı.
05 Nisan 2021, Pazartesi 08:49 Son Güncelleme:
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Kerem Alışık, 18 Mart 1995’te vefat eden babası usta oyuncu Sadri Alışık’ın 96’ncı doğum günü için duygularını kaleme aldı.
Oyuncu, “Gelip devriliyor işte Nisan’ın 5’i, insanın içine en müstesna hasret kokularıyla... Sadri Alışık 96 yaşında da, biz kalakaldık hâlâ küçük bir çocuğun sessiz çığlığında... Nereye dönsek kemik gibi batıyor özlemi kalbimize... İyi ki doğdun, iyi ki varsın Sadri Alışık” cümlelerine yer verdi.
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