Kerem Alışık, 18 Mart 1995’te vefat eden babası usta oyuncu Sadri Alışık’ın 96’ncı doğum günü için duygularını kaleme aldı.

Oyuncu, “Gelip devriliyor işte Nisan’ın 5’i, insanın içine en müstesna hasret kokularıyla... Sadri Alışık 96 yaşında da, biz kalakaldık hâlâ küçük bir çocuğun sessiz çığlığında... Nereye dönsek kemik gibi batıyor özlemi kalbimize... İyi ki doğdun, iyi ki varsın Sadri Alışık” cümlelerine yer verdi.



