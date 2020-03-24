Saf ve uçucu yağlarla gelen iyilik

İçeriğindeki keklik üzümü, E Vitamini, jojoba, nane ve lavanta yağı gibi bitkiler sayesinde doğal bir rahatlama ve hafiflik sağlamaya destek olan Aromaterra Migra Relief, vücudunuzun ve cildinizin kendi doğasından yenilenerek canlanması için bir fırsat sunuyor.

Lavanta yağının gün içerisinde yaşanan stres ve yorgunluklar üzerindeki mental rahatlık sağlayıcı etkisini, nane yağının ferahlatıcı etkisiyle bir araya getiren Aromaterra Migra Relief dingin ve rahat bir gün geçirmenize yardımcı oluyor.

Kullanım önerisi: İhtiyaç duyduğunuz her an alın, şakak ve boyun bölgenize uygulayarak dairesel hareketlerle masaj yapın.