Saf ve uçucu yağlarla gelen iyilik
Günlük hayatınızda, işte, okulda, seyahat sırasında veya tatilde farklı nedenlerle kendini gösterebilen günlük yaşamın olumsuz etkileri zamanla yaşam kalitesini düşürebiliyor. INCIA Aromaterra Migra Relief “Baştan Sona İyilik” etkili formülü ile sizi doğal rahatlığın keyfini çıkarmaya davet ediyor.
24 Mart 2020, Salı 11:02 Son Güncelleme:
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İçeriğindeki keklik üzümü, E Vitamini, jojoba, nane ve lavanta yağı gibi bitkiler sayesinde doğal bir rahatlama ve hafiflik sağlamaya destek olan Aromaterra Migra Relief, vücudunuzun ve cildinizin kendi doğasından yenilenerek canlanması için bir fırsat sunuyor.
Lavanta yağının gün içerisinde yaşanan stres ve yorgunluklar üzerindeki mental rahatlık sağlayıcı etkisini, nane yağının ferahlatıcı etkisiyle bir araya getiren Aromaterra Migra Relief dingin ve rahat bir gün geçirmenize yardımcı oluyor.
Kullanım önerisi: İhtiyaç duyduğunuz her an alın, şakak ve boyun bölgenize uygulayarak dairesel hareketlerle masaj yapın.