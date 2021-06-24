Şafak Karaman: Cenk’e yaptığım ödemelerin dekontları elimde

Cenk Eren, önceki gün Kelebek’te yayımlanan röportajında müzik yapımcısı Şafak Karaman’dan “Tanju Okan Şarkıları” ve “Ferdi Özbeğen Şarkıları” adlı proje albümleri için telif alamadığını iddia etmişti:

“Sözleşmeme rağmen bana bir şey yatırmıyor. Hakların yüzde 20’si bana ait sözleşmede. Ayıp değil mi, iki albümü beraber yapmışız. Onu mahkemeye mi vereyim, değer mi? İlk iki projenin de fikri benden çıkma üstelik. Ona sorarsanız ‘verdim, ödedim’ diyecektir. Ferdi Özbeğen albümünün sözleşmesi bile yok. Güvenmişim çünkü. Tanju Okan sözleşmesinin üstünden gitmişim imza bile vermemişim.”

MADEM MAĞDUR OLDUN NEDEN ÇALIŞMAYA DEVAM ETTİN

Şafak Karaman, Eren’in iddiasına şöyle yanıt verdi:

“Röportajı okuyunca güldüm. Neden mi? 30 yıllık sahne ve sektör tecrübesi olan bir sanatçı kendisine albüm gelirinden hiçbir ödeme yapmayan bir yapımcıyla ikinci albüm için hiç yola çıkar mı? Bırakın Tanju Okan Şarkıları ve Ferdi Özbeğen Şarkıları albümlerini, bu iki proje dışında iki farklı single çalışması da yaptık ve dijitalde satışa çıkardık. Cenk Eren yaptığımız single çalışmalarından hiç söz etmemiş. O zaman şu sorunun cevabını ben çok merak ediyorum; madem ilk albümden mağdur oldun, o zaman neden paranı alamadığın yapımcıyla bir solo albüm ve iki single daha yaptın?”

Karaman, albümler için neden yazılı değil sözlü anlaşma yaptıklarını da şöyle açıkladı:

“Bu, Cenk Eren’in kendi tercihiydi. Cenk Eren benim firmamın ilk ve tek sanatçısı değil. Ben her sanatçıyla sözleşme yapmıyorum, yaptıklarım olduğu gibi yapmadıklarım da var. Sonuçta albümler sanatçının özgür iradesiyle imzaladığı belgelerle çıkarılabiliyor. İlk projenin ona kattıklarından memnun olmuş ki benimle sözleşmesiz devam etmeye karar verdi, bir albüm ve iki single daha yaptı.”

İSTERSE HUKUKİ SÜRECİ BAŞLATABİLİR

Karaman, Cenk Eren’e yaptığı ödemelerin dekontlarının elinde olduğunu dile getirdi:

“Yaptığım ödemelerin banka dekontları mevcut, ancak sözleşmenin gizliliği nedeniyle bu belgeleri sizinle paylaşamıyorum.

Tanju Okan Şarkıları albümü 2015 yılında çıktı. Üzerinden tam 6 yıl geçmiş. Ben olsam hakkımı 6 yıl sonra yeni albümümün gazete röportajında aramak yerine, şimdiye kadar hukuk yolunu seçerdim. Cenk hukuki anlamda bir sürece girmek isteseydi kendi iradesiyle yapabilirdi ve hâlâ da arzu ettiği an yapabilir. Böyle bir durumda belgeler zaten ortaya çıkar.”

ONA YAKIŞMADI

Şafak Karaman, Cenk Eren’e kırgınlığını şu sözlerle dile getirdi:

“Onun aleyhime konuşmalarından inanın bir şey anlamış değilim. Şaşırdım da... Sonra gülüp geçtim. Benim Cenk Eren’le neden husumetim olsun ki? Tabii ki yok. Sadece şunu biliyorum, ‘Selda Bağcan Şarkıları’ albümü yapmak istediğinde yanlış olduğunu söyledim. Selda Hanım çok kıymetli bir değer ama bana göre onun şarkılarının fikirsel ve müzikal tavrı Cenk Eren adı ve sahnesiyle örtüşmüyor. Selda Bağcan albümü çıkınca aramadım. Çünkü yanlış işti... O da beni Instagram’da takip etmeyi bırakarak tepki koydu. O zaman da gülmüştüm ve çok çocukça bulmuştum. Bu arada ben hâlâ kendisini Instagram’da takip ediyorum. Yeni albümü ‘Barış Manço Şarkıları’ için yaptığı röportajın içinde hiç gereği yokken, kariyerine olumlu katkılar sağlayan benden bu şekilde bahsetmesini hiç profesyonel bulmadım. 30 yıllık sahne tecrübesi olan bir şarkıcıya yakıştıramadım. Bu davranışını da son derece vefasız buldum.” SİNEM VURAL/ HÜRRİYET



