Türkiye Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde flaş gelişme!

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde flaş gelişme!

Türkiye

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde flaş gelişme!

Sunucu Ece Erken'in, eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili 16 şüpheli tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. 16 şüpheliden 8’i tutuklanarak cezaevine gönderildi

07 Şubat 2022, Pazartesi 20:14 Son Güncelleme:
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Sunucu Ece Erken'in, eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, ifade işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. 16 şüpheli burada tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı. Şüphelilerden Kadir Yasak, Ali Yasak, Abdulkadir Kara, Burak Otcuoğlu, Fatih Okan Kodak, Gökhan Karakan, Kerem Öztürk ve Uğur Can Bilge suçları işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesini haklı kılan delillerin bulunması, adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı gerekçeleriyle tutuklandı.

Diğer şüpheliler Ahmet Y., Batuhan A., Buğra H., Gökhan Ataş, İbrahim Ç., İrfan E., Mehmet S.S., Rasim T.K. ise haklarında yurt dışına çıkış yasağı ve kolluk birimine imza atma şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

Oğuzhan UYSAL/ İSTANBUL, (DHA)

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