Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK) eski yöneticilerinden ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Sabah'tan Büşra Çoban ve Emir Somer'in haberine göre, Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK) eski yöneticilerinden ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.









11 şüphelinin hakkında ek gözaltı kararı alınması bekleniyor.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Beşiktaş Jimnastik Kulübü eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 27 Ocak gecesi, 00.30 sıralarında Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'nda bulunan ve dört yıl önce yine bir avukat cinayetine mekan olan Cundalı Restoran'da silahla vurularak öldürülmüştü. Mahmutyazıcıoğlu'nun olaya müdahale etmek isteyen şoförü de aynı saldırıda yaralanmıştı.

"AMBULANS GEÇ GELMEDİ"

Ece Erken, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ambulansın 40 dakika sonra geldiğini, kocasının kan kaybından hayatını kaybettiğini iddia etmişti. Konuyla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“112 Komuta Kontrol Merkezi kayıtlarından elde ettiğimiz bilgilere göre, saat 00.39’da ‘İki kişi vuruldu’ açıklamalı ihbar personelimiz tarafından alınmıştır. İlk çağrı gelişi olan saat 00.39’dan sonra, ambulansımız olay yerine 7 dakika 43 saniyede ulaşmış olup, ilk müdahalesi yapıldıktan sonra, olay yerinden sağlık kuruluşuna 4 dakika 23 saniyede ulaştırılmıştır.”

"65 BİN LİRAYI ŞAFAK CEBİNDEN VERİRDİ"

65 bin lira tartışmalarıyla ilgili konuşan Ece Erken, "İnanmıyorum. 65 bin lirayı Şafak cebinden verirdi. Öyle olmazdı. Davaya bakacak hakime sesleniyorum. Ayağına sıkmış zaten, yürüyemiyor, daha niye sıkıyor? Sen niye her yerine sıkıyorsun? Duran adamın ayağına sıkılırsa cinayete teşebbüs. Bu adam 10 yılda çıkarsa hakkımı helal etmiyorum." dedi.







