Türkiye Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde son firari yakalandı!

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde son firari yakalandı!

Türkiye

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde son firari yakalandı!

İstanbul Yeşilköy'de 27 Ocak gecesi sahibi olduğu restoranda öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde soruşturmanın son firarisi olarak aranan Duhan Güleş yakalanarak adliyeye sevk edildi.

18 Şubat 2022, Cuma 17:05 Son Güncelleme:
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İstanbul Bakırköy’de 27 Ocak akşamı meydana gelen olayda, Beşiktaş Jimnastik Kulübü eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken’in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu sahibi olduğu mekanda silahlı saldırıya uğradı. 

Bacaklarından 7 kurşunla vurulan Mahmutyazıcıoğlu olay yerinde hayatını kaybetmişti.


8 TUTUKLAMA

Başını Yasak kardeşler Kadir ve Ali Yasak’ın çektiği cinayet olayında yürütülen 25 günlük soruşturma sürecinde gözaltına alınıp mahkemeye sevk edilen 17 şüpheli şahıstan aralarında cinayetin tetikçisi olarak belirlenen Kadir Yasak ve abisi Ali Yasak’ın da bulunduğu 8 şüpheli tutuklanıp cezaevine konmuştu.

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