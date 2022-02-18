Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde son firari yakalandı!

İstanbul Bakırköy’de 27 Ocak akşamı meydana gelen olayda, Beşiktaş Jimnastik Kulübü eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken’in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu sahibi olduğu mekanda silahlı saldırıya uğradı.

Bacaklarından 7 kurşunla vurulan Mahmutyazıcıoğlu olay yerinde hayatını kaybetmişti.





8 TUTUKLAMA

Başını Yasak kardeşler Kadir ve Ali Yasak’ın çektiği cinayet olayında yürütülen 25 günlük soruşturma sürecinde gözaltına alınıp mahkemeye sevk edilen 17 şüpheli şahıstan aralarında cinayetin tetikçisi olarak belirlenen Kadir Yasak ve abisi Ali Yasak’ın da bulunduğu 8 şüpheli tutuklanıp cezaevine konmuştu.