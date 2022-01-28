İstanbul'un Bakırköy ilçesinde ortağı olduğu restoranda silahla vurularak öldürülen Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin detayları ortaya çıkmaya başladı. Silahlı saldırıyı kendilerini kod adı "Drej" olan Ali Y.'nin yeğeni olarak tanıtan bir grubun gerçekleştirdiği belirlendi. Polis yaptığı çalışmada 2 kişiyi yakalarken Ali Y. ve olayda silah kullanan Kadir Y. ile birlikte 4 kişiyi arıyor.

Yeşilköy'de ortağı olduğu restoranda 4 kurşunla öldürülen sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.









DREJ ALİ VE ADAMLARI ARANIYOR

Sabah'ın haberine göre; polis olayla ilgili araştırmalarını derinleştirirken silahı kullanan ve olay yerine geldiğinde kendisini Drej Ali kod adlı Ali Y. nin yeğeni olarak tanıtan Kadir Y. olduğunu belirledi. Polis ekipleri Ali Y., Kadir Y., Seccad Y. ve Serkan D.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

DREJ ALİ KİMDİR?

Kamuoyunda Drej Ali olarak bilinen Ali Yasak, 1956 yılında Urfa'da doğdu. 19 Aralık 1977 tarihinde Ülkü Ocakları Derneği Urfa Şubesi Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

1978 yılında Urfa Eğitim Enstitüsü Öğrenci Derneği Başkanı oldu. 12 Ocak 1978'de kanunsuz yürüyüşe katılmaktan tutuklanmış, 25 Ocak 1978 tarihinde yapılan mahkemesinde tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. 26 Ocak 1978'te karşıt görüşlülerle girdiği silahlı çatışma neticesinde yaralandı.1988'de Milliyet gazetesini kardeşi ile ilgili bir haber yüzünden tarattı. Korkut Eken, DGM savcılığına 24 Şubat 1997'de verdiği ifadede, Çatlı gibi Yasak'ın da, 1987-88'de MİT tarafından, yurtdışında PKK ile mücadelede kullanıldığını söyledi.

Abdullah Çatlı ile 1979'dan beri tanışıyor. Adamları 1988'de Milliyet Gazetesi'ni bastı. 1989'da İnci Baba'yı vurdu. 5 Haziran 1997'de Gazeteci Mahmut Övür'e yapılan saldırıyı azmettirdiği ileri sürüldü.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'na talimatla ifade verdi ve hakkında gıyabi tutuklama kararı kaldırıldı. 1 Ekim 1997'de Şişli'de bir pavyonda yakalandı.

Mahmut Şahin'in kızı Fatmagül Şahin'i ölümle tehdit etmek suçundan çıkarıldığı Üsküdar Cumhuriyet Savcılığı tarafından delil yetersizliğinden serbest bırakıldı.

Korkut Eken, İstanbul DGM Savcılığı'nda 24 Şubat 1997'de verdiği ifadede MİT'te görevli olduğu 1987 - 88 tarihlerinde Çatlı ve Aliye Yasak ile tanıştığını ve bu kişilerle MİT'in yurtdışında PKK'ya yönelik bazı istihbari faaliyetlerinde birlikte çalıştıklarını söyledi.

Drej Ali, Susurluk skandalının baş aktörlerini bir araya getiren kız kardeşinin düğünüyle de gündeme geldi.

Adı Buffalo'ya karıştı

Et kaçakçılığı ile ilgili başlatılan Buffalo Operasyonu'na Yasak'ın adı da karıştı. Et kaçakçılığının elebaşı olarak bilinen İsak Romano'nun yaralanması olayında azmettirici olduğu öne sürülen Yasak, burnundan ameliyat olmak için yattığı hastane odasında gözaltına alındı. Sorgulanmak için Ankara'ya götürülen Yasak, daha sonra serbest bırakıldı.

Ankara DGM Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen "Buffalo Operasyonu" sonucunda hazırlanan 128 sayfalık iddianamede, çıkar amaçlı suç örgütünün elebaşı olduğu bildirilen İsak Romano ile "Drej Ali" lakaplı Ali Yasak ve Bucak aşiretinden Mehmet Bucak'ın, 12'şer yıldan 28'er yıla kadar ağır hapis cezasına mahkum edilmeleri istendi.

İddianamede, Ali Yasak'ın kurulan örgüt içindeki anlaşmazlık sırasında gözdağı vermek amacıyla İsak Romano'yu ayağından vurdurma ve sanıklardan Ömer Faruk Kamaç'ın bürosunu bombalattırma eylemleri sırasında da silah ve patlayıcı madde kullandığının, iddialar arasında yer aldığı belirtildi.