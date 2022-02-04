Türkiye Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama

Türkiye

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili öldürülme anı ve suça konu eylemin gerçekleşme görüntülerine ilişkin yayın yasağı getirdi.

04 Şubat 2022, Cuma 21:32 Son Güncelleme:
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Bakırköy Yeşilköy’de, ortağı olduğu balık restoranında öldürülen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlanıncaya kadar yayın yasağı getirildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konu ilgili yapılan açıklamada, "Maktul Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun öldürülme anı ve suça konu eylemin gerçekleşme görüntülerine ilişkin yayın yasağı getirilmiştir" denildi.



DHA

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