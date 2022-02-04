Bakırköy Yeşilköy’de, ortağı olduğu balık restoranında öldürülen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlanıncaya kadar yayın yasağı getirildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konu ilgili yapılan açıklamada, "Maktul Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun öldürülme anı ve suça konu eylemin gerçekleşme görüntülerine ilişkin yayın yasağı getirilmiştir" denildi.









DHA