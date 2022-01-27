Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi Rize'ye gönderildi
Bakırköy'de bir restoranda uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi Rize'ye gönderildi.
27 Ocak 2022, Perşembe 23:14 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu'dan ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu tarafından alınarak İstanbul Havalimanı Kargo Terminali'ne getirildi. Mahmutyazıcıoğlu' nun cenazesi Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle saat 22.45'te Trabzon'a gönderildi. Buradan karayoluyla Rize'ye götürülecek Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi yarın toprağa verilecek.
DHA
BUNLARI DA OKUYUN