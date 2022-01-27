Türkiye Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi Rize'ye gönderildi

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi Rize'ye gönderildi

Türkiye

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi Rize'ye gönderildi

Bakırköy'de bir restoranda uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi Rize'ye gönderildi.

27 Ocak 2022, Perşembe 23:14 Son Güncelleme:
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Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu'dan ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu tarafından alınarak İstanbul Havalimanı Kargo Terminali'ne getirildi. Mahmutyazıcıoğlu' nun cenazesi Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle saat 22.45'te Trabzon'a gönderildi. Buradan karayoluyla Rize'ye götürülecek Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi yarın toprağa verilecek.



DHA

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