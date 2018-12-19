Şafak Sezer Paris Hilton varmış gibi oynadı

Çektiği birçok filmi son anda vizyona sokmaktan vazgeçmesiyle ünlü yönetmen Sinan Çetin, 6 yıl aradan sonra eski bir projeyi gündeme getirdi. Sinan Çetin, başrollerini Paris Hilton ve Erkan Köse’nin paylaştığı “Yarmani Moda Gurusu”nu yeni sahneler ve oyuncular ekleyerek restore etme kararı aldı.

Bunun için Antalya’da yeni bir set kuruldu ve Şafak Sezer de kadroya dahil olarak yeni sahneler için kamera karşısına geçti. Basından gizli yapılan çekimlerde, ilginç anlar da yaşandı. Şafak Sezer, bazı sahneleri karşısında Paris Hilton varmış gibi oynadı.

Sinan Çetin’in bu sahnelerle eskileri montajlayacağı, Hilton ile Sezer’i bazı sahnelerde karşı karşıya getireceği öğrenildi. Yakında montaj için yeniden stüdyoya girecek olan ünlü yönetmenin bu kez “tamam” deyip demeyeceği, filmin ne zaman vizyona gireceği ise merak konusu oldu.

'BANA SORMAYIN'

Sinan Çetin, Cem Özer’in geçtiğimiz günlerde yaptığı “Sinan Çetin yanında çalışan hiçbir set çalışanına sigorta yapmıyor” açıklamasıyla ilgili soru karşısında gerildi: “Bu tarz sorulara cevap vermiyorum arkadaşlar, hiç sormayın.”

SAHNELERİ ANTALYA'DA ÇEKİLDİ

Şafak Sezer, filmin yeni versiyonunun kadrosuna katıldı. Ünlü oyuncunun sahneleri kısa süre önce Antalya’da çekildi.

Erkan Köse-Paris Hilton