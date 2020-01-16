Şafak Sezer ve Paris Hilton nasıl buluştu?
Şafak Sezer ile Amerikalı yıldız Paris Hilton yapımcılığını Sinan Çetin’in üstlendiği ‘Paris’in Sırrı’ filminde başrolü paylaşacak.
Bir yıl önce vefat eden Ayşen Gruda’nın da görüntüsünün yer aldığı filmin konusu şöyle: Güvenlik görevlisi Sırrı’ya (Şafak Sezer) annesi (Ayşen Gruda) hasta yatağında Paris Hilton’la evlenmesini vasiyet eder.
Teklif edilen rakam 500 bin TL
Paris’le evlenmek için Erzincan’daki köyünden yola çıkan Sırrı sonunda Paris’e ulaşır. Söylenilenlere göre; Paris Hilton’a rolü için teklif edilen rakam 500 bin TL.
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