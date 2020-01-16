Şafak Sezer ve Paris Hilton nasıl buluştu?

Bir yıl önce vefat eden Ayşen Gruda’nın da görüntüsünün yer aldığı filmin konusu şöyle: Güvenlik görevlisi Sırrı’ya (Şafak Sezer) annesi (Ayşen Gruda) hasta yatağında Paris Hilton’la evlenmesini vasiyet eder.

Teklif edilen rakam 500 bin TL

Paris’le evlenmek için Erzincan’daki köyünden yola çıkan Sırrı sonunda Paris’e ulaşır. Söylenilenlere göre; Paris Hilton’a rolü için teklif edilen rakam 500 bin TL.





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