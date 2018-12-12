Geçtiğimiz gün TV 8'de, Nur Tuğba Algül ve Hakan Ural'ın sunduğu "Gel Konuşalım" programına Şafak Sezer konuk oldu. Ünlü komedyen rol aldığı 'Kolpaçino: Bomba' filmi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"100 LİRA KAZANMADIM"

Şafak Sezer "Kolpaçino serisinin ikinci filmi 'Kolpaçino: Bomba'dan 100 lira kazanmadım" dedi.

Ünlü oyuncu ayrıca, oyunculuktan daha iyi para kazandığını ancak tutumlu olmadığını da söyledi.

11 Mart 2011'de gösterime giren 'Kolpaçino: Bomba'yı 736 bin 320 seyirci izledi.