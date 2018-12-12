Şafak Sezer'den yıllar sonra gelen itiraf!
Şafak Sezer, katıldığı magazin programında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu
Geçtiğimiz gün TV 8'de, Nur Tuğba Algül ve Hakan Ural'ın sunduğu "Gel Konuşalım" programına Şafak Sezer konuk oldu. Ünlü komedyen rol aldığı 'Kolpaçino: Bomba' filmi ile ilgili açıklamalarda bulundu.
"100 LİRA KAZANMADIM"
Şafak Sezer "Kolpaçino serisinin ikinci filmi 'Kolpaçino: Bomba'dan 100 lira kazanmadım" dedi.
Ünlü oyuncu ayrıca, oyunculuktan daha iyi para kazandığını ancak tutumlu olmadığını da söyledi.
11 Mart 2011'de gösterime giren 'Kolpaçino: Bomba'yı 736 bin 320 seyirci izledi.