Safiye Soyman ve Faik Öztürk Rap’çilere meydan okudu

Safiye Soyman ile hayat arkadaşı Faik Öztürk önceki gün Ataşehir’deki By Gışddo Cafe’nin açılışındaydı.

Rap şarkı yayınlamaya hazırlanan çift “Ortalığı sallayacağız. Norm Ender, Ceza ve Ben Fero, bu şarkıyı çıkarmamızı istemedi.

‘Ben Faik’ ve ‘Ben Safo’

Herkes ayağını denk alsın. Piyasada bu kadar başı boş değil. Bütün rap’çilere diss atıyoruz. 1.5 aydır dans için ayna karşısında çalışıyoruz. Klipte zincir, ters şapka taktık. Artık adımız ‘Ben Faik’ ve ‘Ben Safo’ olacak” dedi.





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