Magazin Safiye Soyman'dan Fazıl Say'a 'elbise' cevabı!

Safiye Soyman'dan Fazıl Say'a 'elbise' cevabı!

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Safiye Soyman'dan Fazıl Say'a 'elbise' cevabı!

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, Safiye Soyman ile Faik Öztürk'ün eski bir fotoğrafını paylaşarak giydiği kostüm hakkında sosyal medyadan 'Salvador Dali' yorumunu yapmıştı. Ünlü piyaniste Safiye Soyman'dan cevap gecikmedi.

30 Mart 2021, Salı 16:17 Son Güncelleme:
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Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, Safiye Soyman ile Faik Öztürk'ün geçmiş yıllara ait bir fotoğrafını paylaşarak, "Hayatımda elbise çok gördüm arkadaş. Ama böylesini ben de görmedim. Salvador Dali gibi" yorumunda bulunmuştu. Safiye Soyman, Fazıl Say'a cevap verdi.

'BUNA NASIL DİL UZATTI ANLAMIŞ DEĞİLİM'

Söylemezsem Olmaz'ın haberine göre, Fazıl Say'ın paylaşımı karşısında sessizliğini bozan Safiye Soyman, "Kendisiyle diyalogum yok. Ben ne yaptım ki ona böyle bir açıklama yapmış? Fazıl Say'ın sanatına saygım var ama bu sözlerine katılmıyorum. Haberlere konu olan elbiseyi yıllar önce Denizli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları esnasında giymiştim. Türk bayrağını üzerimde taşıdığım için gurur duyuyorum. Bana nasıl dil uzattı anlamış değilim!" dedi.

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