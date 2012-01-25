Safkan bir Range Rover; “O”

Range Rover model gamının son üyesi olan Evoque tamamen yeni geliştirilmiş bir model. 2011 yılı Temmuz ayında tanıtılan kompakt SUV, sıradışı tasarımıyla ilgiyi hemen üzerine çekti. Land Rover’ın tasarruf odaklı olarak geliştirdiği LRX konseptine sadık kalınarak hayata geçirilen Evoque, piyasanın en çok merak edilen araçlarından biri oldu. Ülkemizde sadece 2.0 litrelik turbo beslemeli benzinli motorla satılan Evoque, 3 ve 5 kapılı olmak üzere iki farklı gövde seçeneğine sahip.









Tasarım









Land Rover modelleri her ne kadar lüks görünseler de tasarlanırlarken ilk öncelik off road kullanımı oluyor. 25 derece yaklaşma ve 33 derece uzaklaşma açısı hiç de kötü değil. Üstelik bu açıların bu kadar sportif görünümle harmanlaması şaşırtıcı. Evoque’un agresif görüntüsünün asıl mimarı ön farları. Çok şık görünen farlarda LED gündüz lambalarına yer verilmiş ve bu çizgiler Evoque hemen diğer araçlardan ayırıyor. Kaputun ön kısmında Evoque’un hangi nesilden geldiği büyük harflarle yazılmış. Tıpkı bagaj kapağında olduğu gibi! Aracın profil görünümünde hemen eğimli tavan yapısı dikkatimizi çekiyor. Arkaya doğru alçalan tavan ve yükselen omuz çizgisi enfes bir görüntü oluşturuyor. Elektrikli katlanır aynaların aracın boyutuna göre biraz büyük kaldığı ise bir gerçek.

Arka kısımda dar arka camın siyah boyalı tavan sütunları ve LED destekli stop grubu fark ediliyor. Çift egzoz çıkışı ise bu aracın gücü hakkında ufak bir ipucu. Range Rover Evoque dört bir yanına gizlenmiş kameralara sahip ve bu kameraların her biri içeriden izlenebiliyor. Az önce de bahsettiğimiz gibi Evoque safkan bir arazi aracı olmasa da pek çok lüks SUV’den daha rahat yol dışına çıkabiliyor ve bu sırada karşılaştığı 50 cm derinliğindeki sulardan geçebiliyor.

İç mekan Elit dış tasarım iç mekanda da devam ediyor. Evoque’un malzeme kalitesi yüksek. Konsol tamamen deriyle kaplanmış ve işçilik kusuru yok. Modern bir görünüme sahip çift renkli konsolda orta konsoldaki 8 inçlik büyük bilgi ekranı göze çarpıyor. Buradan bluetooth ve usb desteği de sunan ses sistemini dokunmatik olarak kontrol edebiliyorsunuz. Navigasyon özelliği de olan sistemin en dikkat çekici noktası çift açılı görüntü verebilmesi. Yani bunun anlamı siz Evoque direksiyonundayken bu ekrandan navigasyon haritasını izlerken yan koltukta oturan yolcu buradan TV izleyebiliyor. Bu arada araç içerisindeki ses sisteminin kalitesinin kusursuz olduğunu söylemeliyiz.

Evoque anahtarsız çalıştırma özelliğine sahip ve start düğmesine basmamızla vites görevi yapan silindirik buton yavaşça dışarıya yükseliyor. Çevirilerek kulllanılan vites kumandasının kullanımı alışkanlık gerektiriyor. Evoque gelişmiş arazi sürüş programlarına da sahip. Vites kumandasının arkasındaki kısımdan değiştirilebilen ayarlarla aracın sürüş karakteri değiştirilebiliyor. Açık renkli deri koltuklarının kalitesi çok iyi olan Evoque’un içerisindeki ferahlık cam tavan sayesinde arttırılmış. Cam tavan özellikle arka koltuklarda yolculuk edenler için keyif verici bir donanım.





Motor Evoque dizel motora da sahip olmasına rağmen Türkiye’de sadece 2.0 litrelik benzinli motoruyla satılıyor. Dört silindirli turbo motor, sessiz yapısı ve çabuk devirlenen karakteri ile beğenimizi kazandı. 5500 d/d’de 240 hp güç üreten ünitenin 340 Nm’lik tork değeri 1750 d/d’den itibaren sunulmaya başlanıyor. Bu güç ve tork değerleri ile 1800 kg ağırlığındaki Evoque’u 7,6 saniyede 100 km/s sürate ulaştıran motorun nefesi 217 km/s hızda kesiliyor. Gücünü 6 kademeli otomatik şanzımanla yere aktaran Evoque’un akıllı çekiş sistemi torku tekerler arasında paylaştırarak güvenli yolculuklar yapmanızı sağlıyor. Evoque’un test tüketimi 12.5 lt/100 km olarak ölçüldü.

Konfor ve yol tutuş Bu yükseklikteki bir araçtan beklenmeyecek kadar iyi yol tutan Evoque’u yoldan çıkarmanız için çok çabalamanız gerekli. Virajları hiç tereddütsüz dönen araç başarılı frenleri ve hassas direksiyonu ile de keyif veriyor. Sürüş modlarından ‘Dynamic’ modunu seçtiğinizde Evoque direksiyonu sertleşiyor ve araç kendini yere yaklaştırarak daha iyi yol tutuyor. Üstelik Evoque tüm bunları yaparken konfordan da hiç ödün vermiyor. Aracın süspansiyon sistemi yoldan gelen darbeleri çok iyi sönümlüyor. Rahat koltukların yapısı uzun yolculuklarda bile sorun yaratmıyor. Arkada oturan yolculardan uzun boylu olanlarının biraz diz mesafesi yaşayabileceğini ise belirtelim. Evoque’u konforlu bir otomobil olarak tanımlamamızın en büyük sebeplerinden biri de aracın yüksek süratlerde bile sessiz olan yapısı. Bu sessizlik büyük aynaların yarattığı rüzgar sesiyle biraz bozulsa da çok sorun teşkil etmiyor.

Lüks SUV modellerini genelde hafif arazi şartlarında sorun yaratmaz diye tanımlıyoruz ama Evoque bu genellemeye dahil değil. Üzerindeki çekiş sistemi son derece zorlu koşullardan bile alnının akıyla çıkmasını biliyor.

Güvenlik En yeni Range Rover modeli olan Evoque girdiği EuroNcap çarpışma testinden 5 yıldız almayı başardı.

Önden çarpışma testinde yaşam kabini stabil kalan Evoque’da sürücü hava yastığının tam basınçla şişmemesi yüzünden ceza puanı verildi. Mankenin diz ve uyluk bölgesi ile kafa kısmı mükemmel korunurken göğüs bölgesinde ortalama bir koruma görüldü.

Range Rover benzer korumayı farklı boylardaki mankenler ve değişik oturma pozisyonlarında da gösterdi. Yan bariyer çarpışma testinde Evoque maksimum puanları aldı. Mankenin vücudunun tamamı mükemmel korundu. Yan direk çarpışma testinde ise karın bölgesinde iyi diğer kısımlarda ise mükemmel koruma tekrarlandı.

Arkadan çarpışmalarda etkili olan kamçı etkisine karşı Range Rover Evoque koltukları ortalama bir koruma gösterdi.

Yorum-Selim ERKEK Uzun zamandır beni bu kadar heyecanlandıran bir otomobil olmamıştı. Gerek tasarımı gerekse sürüş özelliklerine hayran kaldığım Evoque’un iç mekanına da vuruldum desem yeridir. Kullanılan malzemeler çok kaliteli ve çift açılı bilgi ekranı çok orijinal bir donanım. Üstelik Evoque’un hiçbir noktası sıradan hissettirmiyor. Sürüşünden büyük keyif aldığım model sıradan şehir SUV’lerine hiç benzemiyor. Evoque bir Land Rover ve bu markayı araziye sokmamak bize göre değil. Terrain Response sisteminin gücü aktarıp aktaramadığını görmek için gittiğimiz çamurdan bir rampayı Evoque üzerindeki asfalt lastiklerine rağmen hiç zorlanmadan çıktı. Aynı noktada Audi Q3, gücünü yere basan arka tekerine iletememişti bile. Bu olaydan sonra Land Rover bir kez daha saygı duyduğum bir marka oldu. Eleştirilecek nokta mı? Belki 15 lt/100 km’yi bulabilen yakıt tüketimi ama hangi Evoque sahibinin umurunda ki?

Yorum-Tulu DARICAN Aracın “Range Rover” Evoque olarak ticarileştirilmesi atlanmayacak bir detay. Bu boyutları ne olursa olsun kalitenin Range Rover standartlarında olduğunu gösteriyor. Özellikle iç mekan bu konuda sürücüsünü üzmüyor. Dış tasarımsa belki de son yılların SUV segmentindeki en iddialı çizgilere sahip. SUV’lerin kaba görünmesi gerektiği inancını tamamen ortadan kaldıracak kadar zarif ve sportif. Tüm bunlar sağlanırken aracın arazi açılarının da korunmuş olması büyük bir başarı. Arazi demişken Evoque diğer rakipleri gibi asfalt dışında çıtkırıldım değil. Terrain Response ismi verilen çekiş sistemiyle zorlu koşulların bile üstesinden gelebiliyor. Tüm bunları yaparken iç mekanda sunduğu konforla da öne çıkıyor. Tek kusuru ise yüksek fiyatı ve yakıt tüketimi. Eğer bunlar sizin için önemli değilse Evoque tam size göre.

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