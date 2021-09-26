Çiğdem bitkisiyle yakın akrabalığı olan Safran çiçeği, anavatanı Akdeniz ve İran olduğu bilinmektedir. Peki, Safran çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır? Özellikleri nelerdir? Safran çiçeği hikayesi nedir? Safran çiçeği hakkında bilinenler...

SAFRAN ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

Safran çiçeği bakımında toprak önemlidir. Bu sebeple toprak yapısına önem verilmesi gerekir. Sonbahar döneminde çiçek açtığından dolayı saksıdan çıkarılırken dikkatli olmak önemlidir. Safran çiçeğinin soğanların her mevsim bir ömrü vardır. Topraktan dikkatli çıkarılmadığı takdirde iyi bir sonuç elde edilemez.

Safran çiçeğinin bakımında doğal gübrenin önemi büyüktür. Bu sebeple bol miktarda doğal gübre kullanımı önemlidir. Safran çiçeği çok sulu toprağı sevmeyeceği gibi çok kuru olan toprağı da istemez. Safran çiçeğinin yetiştirilmesinde iyi bakım önemlidir. Safran gevşek, kumlu, taşsız ve iyi drenajlı toprakları sever. Biraz kireçli olan, tınlı ve killi topraklarda da iyi yetişen bir bitkidir.

Safran çiçeği soğanları saksıya ekildikten sonra can suyu verilir. Safran çiçeğinin sulama miktarını ayarlanabilmesi için, saksı toprağının kontrolü serçe parmağı yapılır. Saksıdaki toprağa parmak sokulduğunda parmak tamamen kuru çıkarsa sulama yapılması gerekir. Ancak toprak nemli ise sulama sonraki güne bırakılır. Çünkü safran çiçeği taban suyu yüksek olan toprakları sevmez.

SAFRAN ÇİÇEĞİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Safran bitkisinin hem ekimi hem de bakımı oldukça zordur.

Doğal yaşamda kendi başına bulunmayan çok yıllık bir bitkidir.

Ekim aşamasında büyük arazilere gereksinim duyulur.

Soğanlı bir bitkidir.

Bitkinin sahip olduğu her çiçeğin ucunda üçlü bir erkeklik organı bulunur.

Bitkinin yaprakları şeritimsi bir yapıya sahiptir.

Safran çiçeği kendi ağırlığının 100.000 katı suyu sarı renge boyar.

Sonbaharda çiçek açan bir bitkidir.

Doğu Akdeniz’in Crocus cartwrightianus adı verilen bitkisinin kısır bir triploid mutantı olma özelliğine sahiptir.

Safran bitkisi mor renkte çiçek açar.

Özellikle çiçeklenme sürecinde kuru ve güneşli havaları sever.

Safran çiçekleri kısır olduklarından dolayı üretken tohum üretemez ve bu nedenle üremesi insana bağlı kalan bir bitkidir.

Safran çiçeğinin soğanı yalnızca bir mevsim yaşayabilir.

SAFRAN ÇİÇEĞİ HİKAYESİ NEDİR?

Bilinen bir hikayesi yoktur.



