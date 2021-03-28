Safranbolu Belediye Başkanlığı 8 zabıta ve itfaiye eri alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Safranbolu Belediye Başkanlığı ilk defa atanmak üzere 8 zabıta ve itfaiye eri alımı yapacak. Karabük İli Safranbolu Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Safranbolu Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği ve Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru ve itfaiye eri alınacaktır" denildi.

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