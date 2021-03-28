Türkiye Safranbolu Belediye Başkanlığı 8 zabıta ve itfaiye eri alacak

Safranbolu Belediye Başkanlığı 8 zabıta ve itfaiye eri alacak

Türkiye

Safranbolu Belediye Başkanlığı 8 zabıta ve itfaiye eri alacak

Safranbolu Belediye Başkanlığı, ilk defa atanmak üzere 8 zabıta ve itfaiye eri alacağını duyurdu. İlan başvuruları 26.04.2021-30.04.2021 tarihleri arasında saat 17.00’ye kadar devam edecek.

28 Mart 2021, Pazar 17:45 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Safranbolu Belediye Başkanlığı ilk defa atanmak üzere 8 zabıta ve itfaiye eri alımı yapacak. Karabük İli Safranbolu Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Safranbolu Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği ve Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru ve itfaiye eri alınacaktır" denildi.

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