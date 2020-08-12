Türkiye Safranbolu'da corona virüs çıkan köy karantinaya alındı

Safranbolu'da corona virüs çıkan köy karantinaya alındı

Türkiye

Safranbolu'da corona virüs çıkan köy karantinaya alındı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde corona virüs (Kovid-19) vakası görülen köy, 14 gün karantinaya alındı.

12 Ağustos 2020, Çarşamba 01:06 Son Güncelleme:
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Karabük Valiliği'nden yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Pelitören köyünde birden fazla Kovid-19 pozitif vakası ve temaslıların çok fazla olması nedeniyle 14 gün karantina kararı alındığı bildirildi. Karantinanın 26 Ağustos 2020 saat 24.00'a kadar süreceği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"14 gün süreyle Pelitören köyünün tamamını kapsayacak şekilde karantina uygulanmasına karar verilmiştir. Kovid-19 enfeksiyonunun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla ilimiz Safranbolu ilçesine bağlı Pelitören köyünün tüm giriş ve çıkış noktalarının sınırlandırılmasına, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından belirlenen ve evlerde tedavisi devam eden Kovid-19 hastalarıyla temaslılarının sağlık sebepleri dışında evlerinden ve köylerinden çıkışına müsaade edilmemesine, Pelitören köyünde karantina altına ikamet eden kamu ve özel sektör çalışanlarının karantina süresi boyunca idari izinli sayılmalarına, alınan bu kararlara uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. maddesi gereği ve 5326 sayılı kabahatler kanununun 32. maddesi gereğince idari para cezası ve konusu seç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin uygulanmasına karar verilmiştir."

Öte yandan son bir haftada Karabük'te karantinaya alınan köy sayısı ise 4'e yükseldi.

KARABÜK (İHA)


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