Türkiye Safranbolu'da otomobil, uçuruma yuvarlandı: 2 ölü

Safranbolu'da otomobil, uçuruma yuvarlandı: 2 ölü

Türkiye

Safranbolu'da otomobil, uçuruma yuvarlandı: 2 ölü

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, kontrolden çıkıp, uçuruma yuvarlanan otomobilde Fehmi Ateşcan (55) ve Hüseyin Gücük (59) hayatını kaybetti.

25 Aralık 2021, Cumartesi 09:42 Son Güncelleme:
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Kaza, gece saatlerinde, Emek Mahallesi Şahbay Deresi mevkisinde meydana geldi. Fehmi Ateşcan'ın kullandığı 67 AH 726 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, 30 metrelik uçuruma yuvarlandı.



Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, aracın olduğu bölgeye halatla indi. Kazada sürücü ve yanındaki Hüseyin Gücük’ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Sedyeye alınıp halatla yukarı çekilen Ateşcan ve Gücük'ün cansız bedenleri, sağlık görevlilerince ambulansla hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

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