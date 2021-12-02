Türkiye Sağanak geliyor! Meteoroloji özellikle o bölgeyi uyardı

Sağanak geliyor! Meteoroloji özellikle o bölgeyi uyardı

Türkiye

Sağanak geliyor! Meteoroloji özellikle o bölgeyi uyardı

Meteoroloji Müdürlüğü tarafından Kıyı Ege için sağanak uyarısı yapıldı. Bu gece başlayacak sağanağın yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini artırıp, ertesi gün akşam saatlerine kadar aralıklarla devam edeceği bildirildi.

02 Aralık 2021, Perşembe 20:50 Son Güncelleme:
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Fırtınanın geçen günlerde hayatı olumsuz etkilediği Kıyı Ege'de şimdi de sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada, bugün gece saatlerinde başlayacak sağanağın yarın sabah saatlerinde etkisini artırıp, ertesi gün akşam saatlerine kadar aralıklara kadar süreceği belirtildi.

İzmir genelinde kuvvetli yağmur (21-50 kg/m2), batı ve güneybatı kıyı ilçeleri Çeşme, Karaburun, Urla, Balçova, Güzelbahçe, Narlıdere, Karabağlar, Menderes, Seferihisar ve Selçuk'ta ise çok kuvvetli (51-75 kg/m2) ve yer yer şiddetli yağmur (76-100 kg/m2) beklendiği bildirildi. Kuvvetli yağışların neden olabileceği sel, su baskını, dolu yağışı, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

İZMİR, (DHA)

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