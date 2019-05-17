Sağanak hava trafiğini etkiledi

Kentte etkili olan sağanak ve rüzgar, hava trafiğinde kısa süreli gecikmelere neden oldu.

Öğleden sonra etkisini artıran sağanak ve rüzgar nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndaki bazı seferlerde aksamalar yaşandı.

BAZI UÇAKLAR PİSTİ PAS GEÇTİ

Kümülonimbus bulutlarının havalimanı çevresinde yoğunlaştığı görülürken bazı uçakların pisti pas geçtiği öğrenildi.

Havalimanına inecek bazı uçaklar ise çevre meydanlara yönlendirildi.



