Türkiye Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar su altında kaldı

Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar su altında kaldı

Türkiye

Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar su altında kaldı

Adana’nın Çukurova ve Seyhan ilçelerinde akşam başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın etkili olduğu iki ilçe merkezinde bazı cadde ve sokaklar su altında kaldı.

16 Ocak 2021, Cumartesi 20:43 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Adana’nın Çukurova ve Seyhan ilçelerinde sürücülere zor anlar yaşatan yağış, bazı mahallerde elektrik kesintisine neden oldu. Çukurova ilçesinde Nezir Akkoyun idaresindeki 01 CUT 83 plakalı motosiklet, Uğur Mumcu Bulvarı’nda yağış nedeniyle çöken yolda devrildi. Yaralanan sürücünün tedavisi, 112 Acil Servis ekiplerince ambulansta yapıldı. Olayın ardından bulvar trafiğe kapatıldı.

Günün önemli manşetleri için tıkla

AA

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
İyi ki sanat var
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Karantinada stresi alan uygulamalar
Murat Gülderen
Rauf Tamer
20 Ocak’a doğru
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
Çözüm süreci... Kaftancıoğlu’na ceza...
Oral Çalışlar
Şirin Sever
Bütün bilgilerin zaten ellerinde, geçmiş olsun!
Şirin Sever
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Murat Çelik
İşin uzmanından WhatsApp mevzuu
Murat Çelik
Banu Şen
Ah bu İzmir yolları!
Banu Şen
Erkut Can
Boğaziçili gençler aman dikkat!
Erkut Can
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Kar yağışı nedeniyle 284 mahalle yolu ulaşıma kapandı