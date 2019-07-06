Sağanak sele neden oldu

Merkeze bağlı Hacı Ahmet Deresi Köyü'nde aniden bastıran sağanak, köydeki derenin taşmasına neden oldu.

Taşkın sularının oluşturduğu selde köyün yerleşim merkezi ile tarla ve bahçeleri su bastı.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Herhangi yaralanma ya da can kaybının yaşanmadığı sel baskınının ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hasar tespit çalışmasına başladı.

Köy muhtarı Halil Damar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köydeki çiftçilerin hasat ettiği buğdayın yaklaşık yüzde 50'sinin sel sularıyla yitirildiğini söyledi.

"SEL SULARI BUĞDAYIMIZIN YARISINI ALIP GÖTÜRDÜ"

Yağışın aniden başladığını belirten Damar, "Köyümüzde henüz harmandan çıkmadık. Çiftçilerimizin bir kısmı hasat ettiği buğdayı evlerinin bahçelerinde muhafaza ediyordu. Sel suları buğdayımızın yarısını alıp götürdü." dedi.

Buğdayın yanı sıra hayvanlar için hazırladıkları saman balyalarının da sel sularına kapıldığını anlatan Damar, devletten yardım beklediklerini kaydetti.



