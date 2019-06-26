Sağanak sonrası yollar göle döndü

Eskişehir’de saat 16.00 sıralarında aniden başlayan ve kent merkezinde etkili olan sağanak yağış vatandaşlar kadar sürücüleri de etkiledi.

Sağanak yağış dolayısıyla özellikle Eskişehir-Ankara karayolu üzerinde bulunan ESTiM Toptancılar Sitesi kavşağında meydana gelen büyük su birikintisi sürücülere zor anlar yaşattı.

SÜRÜCÜLER DALGALARLA BOĞUŞTU

Yaklaşık 30 santimetre yüksekliğine erişen yağmur suyu, bazı araçları yolda bırakırken bazı araçlara zorluk yaşattı.

Kamyon, TIR gibi ağır vasıta araçların geçmesiyle oluşan dalgalarla boğuşan sürücüler, duruma isyan etti.

İHA