Sağanak uyarısı! Sabah saatlerinden itibaren başlayacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yarın sağanak bekleniyor.
29 Ekim 2021, Cuma 21:13 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde sağanak olacak. Yağışların Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Bitlis çevreleri ile Adıyaman’ın doğu, Elazığ’ın güney ve doğu, Muş ve Bingöl’ün güney ve Mardin’in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması öngörülüyor. Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
AA