Türkiye Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji o bölgeleri uyardı

Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji o bölgeleri uyardı

Türkiye

Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji o bölgeleri uyardı

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı... Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde 11 Temmuz Pazar günü yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

10 Temmuz 2021, Cumartesi 19:13 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, 11 Temmuz Pazar günü ülkenin kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak.

Bu akşam Orta ve Doğu Karadeniz'in iç, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri, yarın ise Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanaklı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

YER YER KUVVETLİ OLACAK

Yağışların bu gece ve yarın sabah Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

Rüzgarın yarın genellikle kuzey, kuzeydoğudan hafif ve orta kuvvette, Kuzey Ege'de yer yer kuvvetli, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güneyinde zamanla güneybatıdan orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

AA

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