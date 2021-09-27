Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji uyardı
Meteoroloji'den son dakika hava durum uyarısı geldi. Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; 28 Eylül Salı günü hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İşte detaylar..
27 Eylül 2021, Pazartesi 22:58 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durum değerlendirmesine göre: ülkenin kuzey kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyıları ile Sakarya ve Kocaeli çevreleri ve İstanbul'un doğu kesimleri sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.
MARMARA
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, salı günü Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile İstanbul'un doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde Doğu kesimlerinde yer yer pus görülmesi bekleniyor.
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, salı günü kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus görülmesi bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, salı günü kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus görülmesi bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.