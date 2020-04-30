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Türkiye Sağanak yağış için saat verildi

Sağanak yağış için saat verildi

Türkiye

Sağanak yağış için saat verildi

Yurdun geneli için sağanak yağışlı hava için saat verildi. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Diyarbakır ve Batman çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

30 Nisan 2020, Perşembe 09:34 Son Güncelleme:
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Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Diyarbakır ve Batman çevrelerinde bugün saat 12.00 ve 18.00 arası sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika değerlendirmelerine göre, bugün ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Hava sıcaklığının ülkenin batı kesimlerinde 2 ile 4 derece azalması, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması öngörülüyor.

Rüzgarın, genellikle güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.


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