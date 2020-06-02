Türkiye Sağanak yağış için saat verildi

Sağanak yağış için saat verildi

Türkiye

Sağanak yağış için saat verildi

Meteoroloji tarafından bugün için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

02 Haziran 2020, Salı 09:01 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Adana'nın kuzey ve doğusu, Hatay, Osmaniye, K. Maraş, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Malatya ve Adıyaman çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz ile Kastamonu, Sinop, Yozgat, Çankırı, Kayseri ve Sivas çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Yağış için saat verildi 

Yağışların öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz ile Kastamonu, Sinop, Yozgat, Çankırı, Kayseri ve Sivas çevrelerinde yerel olarak kuvvetli(21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (Ulaşımda aksamalar, su baskını vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte.

Rüzgarın; yarın Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (çatı uçması, Ağaç veya direklerin devrilmesi, Ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte.


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