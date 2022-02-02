Türkiye Sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü

Sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü

Türkiye

Sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sebebiyle cadde ve sokaklar göle döndü.

02 Şubat 2022, Çarşamba 21:03 Son Güncelleme:
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Bandırma’da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Zaman zaman şiddetini artıran yağmur sebebiyle cadde ve sokaklar göle döndü. Kanalizasyon mazgalları taştı. Yağmura dışarıda yakalanan vatandaşlar ise kapalı yerlere sığınmaya çalıştı. Yağmur yüzünden trafikte de aksamalar oldu. Yolda biriken sular sebebiyle sürücüler, zor anlar yaşadı. İlçenin ana caddesinde uzun araç kuyrukları oluştu. Meteoroloji yetkililerince yağışların hafta sonuna kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.


İHA

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