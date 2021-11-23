Türkiye Sağanak yağış sonrası İstanbul'da trafik durma noktasına geldi

Sağanak yağış sonrası İstanbul'da trafik durma noktasına geldi

Türkiye

Sağanak yağış sonrası İstanbul'da trafik durma noktasına geldi

İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

23 Kasım 2021, Salı 19:15 Son Güncelleme:
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İstanbul'da gün içinde devam eden yağış akşam saatlerinde etkisini artırdı. Bostancı D-100 Karayolu'nda akşam saatlerinde sağanak yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu oluştu.

Araçlar durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yoğunluk haritasına göre kentte saat 18.30'da yoğunluk yüzde 87'ye ulaştı.

Gamze ŞİMŞEK- Ramazan EĞRİ / İSTANBUL (DHA)

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