Sağanak yağış sonrası İstanbul'da trafik durma noktasına geldi
İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.
23 Kasım 2021, Salı 19:15 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
İstanbul'da gün içinde devam eden yağış akşam saatlerinde etkisini artırdı. Bostancı D-100 Karayolu'nda akşam saatlerinde sağanak yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu oluştu.
Araçlar durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yoğunluk haritasına göre kentte saat 18.30'da yoğunluk yüzde 87'ye ulaştı.
Gamze ŞİMŞEK- Ramazan EĞRİ / İSTANBUL (DHA)