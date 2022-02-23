Türkiye Sağanak yağış sonrası kazalar art arda geldi

Sağanak yağış sonrası kazalar art arda geldi

Türkiye

Sağanak yağış sonrası kazalar art arda geldi

Sakarya D-650 karayolunda yağışın da etkisi ile 50 metre arayla iki ayrı trafik kazası meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan bir kamyonet devrilirken, yaklaşık 50 metre ileride ise TIR'a çarpan kamyon yoldan çıktı.

23 Şubat 2022, Çarşamba 20:15 Son Güncelleme:
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Kazalar, D-650 karayolu Geyve ilçesi Karaçam Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sakarya’dan Bilecik istikametine seyir halinde olan 10 BR 110 plakalı kamyon, 52 AAZ 743 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile kontrolden çıkan kamyon makaslama yaparak yol kenarındaki kanala girdi.

Aynı istikamette yaklaşık 50 metre ileride ise farklı bir kaza daha meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 HL 4613 plakalı kamyonet, yağışın da etkisi ile kontrolden çıktı.

Sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet yola devrildi. Her iki ayrı kazada da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza sebebi ile bölgede trafikte kısa süreli yoğunluk oluştu. Araçların yoldan kaldırılması ile birlikte trafik normal seyrine döndü.

SAKARYA (İHA)

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