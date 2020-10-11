Türkiye Sağanak yağış uyarısı yapıldı

Sağanak yağış uyarısı yapıldı

Türkiye

Sağanak yağış uyarısı yapıldı

Orta Karadeniz için hafif sağanak yağış uyarısında bulunuldu.

11 Ekim 2020, Pazar 10:33 Son Güncelleme:
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Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyılarının hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülkenin güneybatı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyredecek. Rüzgarın, genellikle güney, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.


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