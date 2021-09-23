Türkiye Sağanak yağışın ardından sahil bu hale geldi

Sağanak yağışın ardından sahil bu hale geldi

Türkiye

Sağanak yağışın ardından sahil bu hale geldi

Hatay’da sağanak nedeniyle Asi Nehri’nin taşması sonucu Akdeniz’e dökülen su sümbülleri, Samandağ sahiline vurdu.

23 Eylül 2021, Perşembe 21:44 Son Güncelleme:
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Sahil boyunca denizi kaplayarak kıyıya vuran su sümbülleri, ilginç görüntüler oluşturdu. Çevlik Balıkçı Barınağı Başkanı Erkan Sağlamtaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Asi Nehri’nin sağanak nedeniyle taşması sonucu nehir üzerindeki su sümbüllerinin denize döküldüğünü söyledi. Yaşanan bu doğa olayını görmek isteyen vatandaşların Samandağ sahiline akın ettiğini de dile getiren Sağlamtaş, yaşanan olayın araştırılıp çözüm bulunması gerektiğini kaydetti. Denizi ve sahili kaplayan su sümbüllerini görmek isteyen vatandaşlar ise bol bol hatıra fotoğrafı çekti.

AA

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