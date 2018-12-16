Antalya İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Fevzi Timur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzman doktorlar Cahit Bozyel ve Mehmet Salih Aslan’ın, Hisarçandır’daki Çalbalı Dağı’nda aşırı yağış nedeniyle mahsur kaldıkları yönünde ihbar aldıklarını söyledi.

Jandarma ve sağlık ekiplerinin bölgede olduğunu aktaran Timur, AFAD ve UMKE ekiplerinin de bölgeye sevk edildiğini kaydetti. Doktorlarla telefonla irtibat kurulabildiğini ve sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten Timur, doktorların yürüyüş için dağa çıktıklarının tahmin edildiğini ifade etti.

BÖLGEYE YAKIN BİR KÖYE GETİRİLDİLER

Timur, mahsur kalan doktorlardan Cahit Bozyel’in jandarma ile UMKE sağlık ekiplerince kurtarıldığını ve bölgeye yakın bir köye getirildiğini anlattı.

Her iki doktorun da sağlık durumunun iyi olduğuna işaret eden Timur, Aslan’ın da yanında çadırı bulunduğunu ve korunaklı bir bölgede olduğunu aktardı.

Timur, yoğun çalışmalar neticesinde mahsur kalan diğer doktor Mehmet Salih Aslan’a da ulaşıldığını söyledi. İki doktorun bölgeye yakın bir köyde güvenli bölgeye getirildiğini belirten Timur, doktorların yarın şehir merkezine getirileceğine dikkati çekti. Timur, ekiplerin bölgeden çekildiğini kaydetti.